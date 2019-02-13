شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تحصل على أجازة 48 ساعة من تصوير "الملكة" لتغيير الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق عمل مسلسل "الملكة" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، على أجازة لمدة 48 ساعة فقط، لتغيير الديكورات، وتعود للتصوير غدا الخميس، والعمل من المقرر المنافسة به خلال السباق الرمضانى المقبل ، وهو من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة "سينرجى".

وصور المخرج حسام على لمدة أسبوعين كاملين، فى عدة مناطق متفرقة، ومن المقرر أن يكثف التصوير خلال الفترة المقبلة، للحاق بالعرض الرمضانى، كذلك انتهى مؤلفو العمل من كتابة 20 حلقة كاملة من المسلسل، حيث يتبقى العشر حلقات الأخيرة وتسليمها للشركة خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "الملكة" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، احمد العوضى، ايهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم ايهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.