إليسا تهنئ أحلام بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: هنأت المطربة اللبنانية إليسا صديقتها المطربة الإماراتية أحلام بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ونشرت إليسا صورة تجمعها بأحلام، وعلقت: "أسعد عيد ميلاد لأحلى أحلام، أتمنى لكم كل التوفيق.. وأن تتحقق كل أحلامك، أحبك ". Advertisements وتحتفل اليوم المطربة الإمارتية أحلام بعيد ميلادها الـ51، إذ أنها من مواليد 13 فبراير 1968. يُذكر أن الفنانة أحلام طرحت أغنية "احلف" في ديسمبر الماضي عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

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