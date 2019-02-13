راندا البحيري تنشر صورًا من تدريبها على الـ"كيك بوكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها بمجموعة صور من تدريباتها على رياضة الـ"كيك بوكس"، في إحدى الصالات الرياضية. ونشرت راندا الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وظهرت فيها بصحبة مدربها. يُذكر أن راندا البحيري عُرض لها مؤخرًا مسلسل "سرايا حمدين" مع الفنان سامح حسين، والجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، وفيلم "الخروج عن النص".

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