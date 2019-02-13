أصالة تطل بفستان أبيض في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت المطربة السورية أصالة عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت أصالة خلال الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة وجذابة مرتدية فستان من اللون الأبيض، ونالت الصور إعجاب الجمهور، وعلقت "من حفلي بمسرح أرض العجائب وندرلاند". وكانت أصالة أحيت ثان حفل لها في المملكة العربية السعودية، وحضره جمهورها من الجنسين ومختلف الفئات، وذلك يوم الاثنين 11 فبراير.

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