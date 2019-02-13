بالفيديو والصور- وحيد ممدوح في بروفات حفل عيد الحب بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أجرى عازف الجيتار وحيد ممدوح على مدار 3 أيام، بروفات مع الفرقة الموسيقية بقيادة د.محمد الموجي، إذ يشارك بفاصل موسيقي في احتفالية دار الأوبرا المصرية بعيد الحب، والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء 13 فبراير على المسرح الكبير، بمشاركة المطربة رضوى سعيد والمطرب أحمد عفت.

ويقدم وحيد خلال الحفل رؤية موسيقية جديدة لأغنية الموسيقار الراحل كمال الطويل "هي دي هي"، والتي غناها "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ من كلمات مرسي جميل عزيز، ومن لبنان سيقدم واحدًا من أشهر ألحان الموسيقار إلياس الرحباني، والتي تغنت بها "جارة الوادي" فيروز.

من ناحية أخرى، أطلق وحيد على حسابه الخاص على موقع الـ Sound Cloud رؤيته الموسيقية لأغنية الفنان صابر الرباعي "أتحدى العالم" والتي صدرت عام 2004، ولحنها الموسيقار خالد البكري وتوزيع فهد وكلمات عاصم حسين، بمناسبة عيد الحب.