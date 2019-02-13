بالفيديو- بعد 6 ساعات انتظار.. منة فضالي من كواليس "إتيكيت": مستنية الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو لها من كواليس تصوير فيلم "إتيكيت" الذي تقوم بتصويره في دولة الكويت.

وظهرت منة خلال الفيديو بعد انتظارها أكثر من ست ساعات في الكواليس دون أن تبدأ التصوير، وقالت "مستنية الفرج"، وكتبت في تعليقها عليه "٦ ساعات انتظار فده الطبيعي لحالتي كواليس فيلم إتيكيت في الكويت".

فيلم "إتيكيت" يشارك في بطولته الفنان أحمد رزق والفنانة منة فضالي، وتأليف وإخراج نايف الراشد.

جدير بالذكر أن منة فضالي تنتظر عرض مسلسل "قيد عائلي" الذي تجسد من خلاله دور كاملة، والمقرر عرضه مطلع شهر مارس المُقبل.