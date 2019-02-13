اليوم.. هبة مجدى تستأنف تصوير طلقة حظ

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تستعد الفنانة هبة مجدي، اليوم الأربعاء، لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "طلقة حظ"، مع الفنان مصطفى خاطر، وذلك بعد إجازة أسبوع حصلت عليها لعدم وجود مشاهد لها فىالديكورات التى تم التصوير فيها خلال الأيام الماضية.
ويشارك في بطولة العمل كل من "آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد
جدير بالذكر أن "طلقة حظ"تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي".
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