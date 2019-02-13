اليوم.. هبة مجدى تستأنف تصوير طلقة حظ

الفنانة هبة مجدي

كتبت - مي صادق

تستعد الفنانة هبة مجدي، اليوم الأربعاء، لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "طلقة حظ"، مع الفنان مصطفى خاطر، وذلك بعد إجازة أسبوع حصلت عليها لعدم وجود مشاهد لها فى

الديكورات التى تم التصوير فيها خلال الأيام الماضية.

ويشارك في بطولة العمل كل من "آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد

أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة"، وغيرهم، وتجسد "هبة" خلال العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر.

جدير بالذكر أن "طلقة حظ"تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي".