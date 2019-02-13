شاهد..أحدث صورة لنجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "بدر" على الصورة قائلة:" بسم الله توكلنا على الله..لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين..الله أكبر الله أكبر الله أكبر..الله خير حافظ". سبحانك إني كنت من الظالمين..الله أكبر الله أكبر الله أكبر..الله خير حافظ". والجدير بالذكر أن آخر أعمال "بدر" مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم "يسرا، شيرين رضا، أحمد حاتم، هشام سليم". المسلسل من إخراج: محمد علي، وتأليف: أمين جمال.

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