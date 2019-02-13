الخميس.. علي الحجار يلتقي جمهوره في عيد الحب على مسرح أوبرا إسكندرية

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علي الحجاركتبت - مي صادق
يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدًا الخميس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمدعامر، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
و من المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال
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