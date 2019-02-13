الخميس.. علي الحجار يلتقي جمهوره في عيد الحب على مسرح أوبرا إسكندرية

علي الحجار

كتبت - مي صادق

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدًا الخميس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد

عامر، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.و من المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمالالحجار التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها: "ريشة، في قلب الليل، يا اسكندراني، مسألة مبدأ، على قد ما حبينا، لما الشتا يدق الببان"، كما يشارك في الحفل الفنانتان صابرين النجيلي وحسناء.