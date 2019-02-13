نشرت الفنانة منة فضالي، مقطع فيديو لها من كواليس تصوير فيلم "إتيكيت"، الذي تقوم بتصويره في دولة الكويت وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".
وقالت منة خلال الفيديو: "مستنية الفرج"، وذلك بسبب إنتظارهاأكثر من ست ساعات في الكواليس دون أن تبدأ التصوير، وكتبت على
جدير بالذكر أن: "إتيكيت" يشارك في بطولته الفنان أحمد رزق والفنانة منة فضالي، وتأليف وإخراج نايف الراشد.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي من كواليس إتيكيت: مستنية الفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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