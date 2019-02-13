منة فضالي من كواليس إتيكيت: مستنية الفرج

كتبت - مي صادق

نشرت الفنانة منة فضالي، مقطع فيديو لها من كواليس تصوير فيلم "إتيكيت"، الذي تقوم بتصويره في دولة الكويت وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وقالت منة خلال الفيديو: "مستنية الفرج"، وذلك بسبب إنتظارهاأكثر من ست ساعات في الكواليس دون أن تبدأ التصوير، وكتبت على

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الفيديو: "٦ ساعات انتظار فده الطبيعي لحالتي كواليس فيلم إتيكيت في الكويت".

جدير بالذكر أن: "إتيكيت" يشارك في بطولته الفنان أحمد رزق والفنانة منة فضالي، وتأليف وإخراج نايف الراشد.