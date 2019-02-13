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حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على توجيه نصيحة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث طلبت منهم زيارة الطبيب النفسي، حتى لا يقعوا في فخالاكتئاب.
وغردت إليسا قائلة: "الصحة النفسية منا للمجانين متل ما قالولنا، الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان لازم نزوره دوريا لنكون
جدير بالذكر أن إليسا كانت قد أعلنت العام الماضي عن تعافيها من مرض سرطان الثدي، من خلال كليب أغنيتها الشهيرة "إلى كل اللي بيحبوني".
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تنصح متابعيها بزيارة الطبيب النفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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