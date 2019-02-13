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إليسا تنصح متابعيها بزيارة الطبيب النفسي

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إليسا
كتبت - مي صادق

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على توجيه نصيحة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث طلبت منهم زيارة الطبيب النفسي، حتى لا يقعوا في فخ

الاكتئاب.

وغردت إليسا قائلة: "الصحة النفسية منا للمجانين متل ما قالولنا، الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان لازم نزوره دوريا لنكون

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مرتاحين وبعاد عن الاكتئاب والانهيار، كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسية".

جدير بالذكر أن إليسا كانت قد أعلنت العام الماضي عن تعافيها من مرض سرطان الثدي، من خلال كليب أغنيتها الشهيرة "إلى كل اللي بيحبوني".

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