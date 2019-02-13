الخميس.. أحمد أمين يعرض شيطانكوا على مسرح جامعة مصر

الفنان أحمد أمين كتبت - مي صادق يواصل الفنان أحمد أمين، تقديم عروض "أمين وشركاه" على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس من أكتوبر، والتي انطلقت 7 فبراير الجاري. 7 فبراير الجاري. ويقدم أمين يومي الخميس والجمعة 14 و15 فبراير، عرض جديد بعنوان "شيطانكوا" إلى جانب الاستمرار في تقديم عرض "ورينا شطارتك". جدير بالذكر أنه من المقرر عرض مسرحيات "أمين وشركاه" على قناة DMC خلال الفترة المُقبلة. العروض من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل.

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