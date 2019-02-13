ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل علاء ولي الدين

الراحل علاء ولي الدين وليلى علوي

كتبت - مي صادق

نشرت الفنانة ليلى علوي عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو مجمعًا لبعض اللقطات من الأفلام التي جمعتها بالفنان الراحل علاء ولي الدين.

وعلقت ليلى على الفيديو قائلة: "علاء ولي الدين، الله يرحمه، عرفته سنة 1984 في مسلسل "زهرة والمجهول"

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إخراج أستاذ نور الدمرداش، وكان متفائلًا بيه جدًّا واحنا اتصاحبنا على بعض وقتها وكان بيروح معايا في عربيتي واتقابلنا بعدها في كذا فيلم، طبعاً في "يا مهلبية" كان بيضحكنا كلنا وفي "حلقحوش" وفي المسرح".

واستكملت "كانت أيام جميلة وكنا عاملين يوم في الأسبوع نأخذ مركبًا في النيل، ونضحك ونأكل مع بعض وكان مسميني وقت الشغل أبلة الناظرة.. كنت بحبه أوي وكان محبوب جدًّا من زمايله عشان ربنا بيحبه، كان شخصية طيبة، تلقائي دمه خفيف، كريم، وبار جدًّا بأهله ووفي لصحابه، وكان بيحب الشغل وعنده كتير أوي".