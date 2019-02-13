ميرنا وليد - بيروت - أكد الفنان أدهم نابلسي في حديث خاص مع موقع "الفن" انه لم يستقر بعد حتى اليوم على اختيار اغنيته الجديدة للفترة المقبلة وذلك لان اغنية "هوي الحب" لازالت تحقق نجاحات كبيرة ولازال الجمهور يسمعها بكثرة، وهذا يشكل له صعوبة في إختيار الاغنيات المقبلة بدقة كبيرة ولكي يكون بالمستوى نفسه.
"هوي الحب" تخطت على يوتيوب 60 مليون مشاهدة بخلال اشهر قليلة وقد شكلت حالة خاصة من محبة الناس لهذه الاغنية وقد أحيا أدهم ليلة أمس حفلاً لمناسبة عيد الحب في بيروت ومعه الفنان حازم الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هل إستقرّ أدهم نابلسي على أغنيته الجديدة بعد "هوي الحب"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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