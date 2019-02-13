هازال كايا صُنّفت ضمن أجمل 10 وجوه في العالم.. وهذه تكلفة زفافها الأسطوري

ميرنا وليد - بيروت - ​هازال كايا​ ممثلة تركية تعرف في الوطن العربي بـ" نهال "، وهي الشخصية التي قامت بتجسيدها في مسلسل "​العشق الممنوع​" واشتهرت أيضاً بفريحة في مسلسل "​أسميتها فريحة​"، استطاعت أن تخطف القلوب بملامحها البريئة وأيضاً موهبتها الكبيرة بالرغم من أنها عانت في البداية، كي تحصل على الفرصة نحو الشهرة، حتى أصبحت واحدة من النجمات الأعلى أجراً في ​تركيا​.

شغوفة بالتعلم منذ الصغر

ولدت ليلى هازال كايا في 1 تشرين الأول/أكتوبر عام 1990، في مدينة عنتاب جنوب تركيا وإلتحقت بمدرسة غازي عثمان باشا الإبتدائية، ودرست في المدرسة الإيطالية في اسطنبول ، وتخرجت في عام 2010 ، ثم التحقت بجامعة اسطنبول لإستكمال تعليمها العالي .

وقد بدأت هازال كايا مسيرتها الفنية منذ الصغر وفي سن مبكرة، حيث حرصت على معرفة كل أنواع الفنون في البداية مثل رقص الباليه والتانغو والعزف على الكمان وكرة القدم، وتعلمت أيضاً اللغة الإيطالية والإنكليزية كما تتعلم الألمانية.

أدوار ثانوية أهلتها للنجاح في "العشق الممنوع"

بدأت هازال كايا مشوارها الفني وهي لا تزال صغيرة وقدمت أدواراً ثانوية مثل شخصية بيرين في مسلسل "سيلا" وذلك في عام 2006 ، وشخصية بينجو في مسلسل "سر الحجاب"، وقدمت أيضاً في العام نفسه "الساحرات الصغيرات" ،إلا أن البداية الحقيقية كانت من خلال مسلسل "الحلم الضائع" والذي قدمته عام 2007 وجسدت فيه شخصية أسما ، وفي عام 2008 كانت النقلة من خلال مسلسل "العشق الممنوع" والذي نال شهرة واسعة ليس فقط في تركيا لكن أيضاً في العالم العربي وعرفت بعدها بإسم نهال، وهي الشخصية التي لعبتها وشاركها في العمل النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ الشهير في العالم العربي بإسم مهند، والنجمة ​بيرين سات​ المعروفة بفاطمة أو سمر. ويعد عام 2011 عام الإنتعاشة الفنية لـ هازال كايا حيث عرض لها أول أفلامها بالسينما التركية "شيلك أيدمير" ، وفي العام نفسه درست فن الدراما بأكاديمية آيلا ألجان ثم انضمت إلى ورشة عمل تقنيات الفن الحديثة ، بالإضافة إلى خضوعها لدروس في التمثيل، كما شاركت في مسلسل "شرطة أنقرة" وقدمت شخصية بيرنا.

مسلسل فريحة الأعلى شعبية في تركيا واتجهت للإعلانات

وقامت هازال كايا بتقديم مسلسل "أسميتها فريحة" في موسميه، ولعبت فيه شخصية ابنة بواب تتمرد على حياتها، وتقع في غرام الطالب الأكثر شعبية في جامعتها، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً في تركيا والعالم العربي، وكان من أعلى التصنيفات التلفزيونية في تركيا.

وفي عام 2012 شاركت هازال كايا في بعض الإعلانات التجارية الناجحة ، وشاركت في مسلسل "البلقان الأخير" في العام نفسه وجسدت دور أمينة.

وفي عام 2013 قدمت مسلسل "العشق"، وجسدت فيه شخصية ازرا وتوقف العمل بعد فترة قصيرة بسبب انتاجه المكلف ولم يحقق نسبة مشاهدة كبيرة، وقامت ببطولة مسلسل "مارال" في عام 2015 بالإضافة إلى مسلسل "حكايتنا" عام 2017 بموسميه.

جوائز وتكريمات خلال مشوارها ومن أجمل 10 نساء في العالم

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تعتبر هازال كايا واحدة من أعلى الممثلات أجراً في تركيا ، وذلك بعد اختيارها ضمن أهم النجمات لعام 2014 إلى جانب وجودها ضمن الأسماء الأكثر تأثيراً في العالم.

ومنحت ميدالية التميز الدولي في فئة الفنانين، ووفقاً لنتائج الإستطلاع الذي أجري على إحدى القنوات والبرامج الخاصة ، إحتلت المرتبة الرابعة في قائمة الفنانات الأتراك الأكثر إثارة.

واحتلت هازال المرتبة السادسة في الدراسات الإستقصائية الرسمية في الفترة من آب/أغسطس عام 2010 حتى عام 2015، وهي أيضاً من ضمن قائمة أكثر 10 ممثلات شعبية .

وحصلت على "جوائز لبنان" في عام 2015، وكانت التركية الوحيدة التي منحت لها هذه الجائزة، وحازت على جائزة الممثلة الأكثر شعبية في أيار/مايو عام 2016 لتصل إلى المرتبة الخامسة في القائمة، وصنفت أيضاً ضمن قائمة أجمل عشر نساء في العالم واحتلت المرتبة الخامسة أيضاً وهي ليست المرة الأولى التي يتم اختيارها .

زفاف هازال كايا أسطوري بـ113 ألف دولار

دخلت هازال كايا القفص الذهبي في 6 شباط/فبراير عام 2019، وما زال حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الإجتماعي وقد تزوجت من المخرج والممثل التركي ​علي أطاي​، الذي يكبرها في العمر بحوالي 14 عاماً، بعد قصة حب طويلة وقوية دامت أكثر من خمسة أعوام .

وظهرت هازال كايا في حفل زفافها بإطلالة كلاسيكية متألقة وأنيقة ، حيث قام بتصميم فستان الزفاف مصمم الأزياء التركي الشهير أوزغور ماسور ، والذي صرح لوسائل إعلام تركية أنه قد وعدها منذ أن كانت في سن 17 عاماً بتصميم فستان زفافها.

نظمت هازال كايا حفل زفافها بنفسها ، لإنشغال زوجها بالعمل خارج اسطنبول بمساعدة والدتها وصديقاتها المقربات ، وكشفت تقارير تركية جديدة عن تكلفة حفل الزفاف، الذي أقيم في فندق فيرمونت كوازار اسطنبول ، التي وصلت إلى 600 ألف ليرة تركية، أي ما يقارب 113 ألف دولار أميركي.

وقد حضر الحفل عدد كبير من نجوم تركيا ومن أبرزهم أبطال مسلسل العشق الممنوع ، كيفانش تاتيلتوغ الشهير بمهند وزوجته مصممة الأزياء التركية باشاك ديزر، والفنان سيلتشوك يونتيم الشهير بعدنان بيك الذي أدى دور والدها، وزيرين تكيندور الشهيرة بالمدموزيل، ونور فتاح أوغلو الشهيرة ببيسان، والفنان ​مراد يلدريم​ وزوجته ملكة جمال المغرب ​إيمان الباني​، والفنان ​بوراك دينيز​ وهاندة يلماز وأليف ديلكاتش ونور فتاح أوغلو وسلجوق يونتام و جيداء دوفنجي، وسونجول أودن الشهيرة بنور، وغيرهم من النجوم الأتراك وغابت بيرين سات عن حفل الزفاف.

وقد تلقت هازال كايا في حفل زفافها العديد من الهدايا، أبرزها هدية الفنانة نور فتاح أوغلو حيث قامت بالتبرع لجمعية الاطفال المصابين بالشلل الدماغي بدلاً من إعطائها حلوى الزفاف، وهو الموقف الذي أثنى عليه متابعينها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

واجهت مرض السكري وأذهلت جمهورها بفقدان وزنها

واجهت هازال كايا مرض "السكري" وانتصرت عليه بإرادتها القوية، فإلتزمت بالإمتناع عن الحلويات والمأكولات الدسمة، فهي تتبع حمية غذائية طوال الوقت مما جعلها تفقد الكثير من الوزن، وبدت في السنوات الأخيرة أكثر نحافة فأعجب الجمهور بإطلالتها بعد فقدانها لوزنها.

شاب ايراني هدد بالإنتحار إذا لم يقابلها وهازال تلجأ للسلطات

وقع طالب إيراني يعيش في اسطنبول ويدعى يزدان كريمي في حب هازال، وأغرق مواقع التواصل الإجتماعي برسائل يعبّر لها عن حبه، وحينما لم يلقَ استجابة هدد بالإنتحار إذا لم يلتقِ بها مما دفع هازال كايا إلى التوجه للسلطات ورفع شكوى ضده، من أجل التحقيق في الأمر خوفاً من إنتحار الشاب.