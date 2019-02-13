سامح حسين يقع بحب ساندي في "عيش حياتك".. ساندي: العمل يظهر مصر للعالم بشكل مختلف

ميرنا وليد - بيروت - أقيم أمس الثلاثاء عرض خاص لفيلم "عيش حياتك" بحضور أبطاله، وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد لتهنئة صناع العمل على الفيلم منهم الممثلة ​حنان مطاوع​ والفنان ​سعد الصغير​ والمؤلف ​جوزيف فوزي​، و​هاني رمزي​، و​كريم محسن​، وعدد من أبطال مسرح مصر منهم إبرام سمير.

تدور أحداث فيلم "عيش حياتك" في إطار رومانسي كوميدي خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته ​سامح حسين​ يمرُّ بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحاً في الماضي على المستوى الشخصي والعملي ويعيبه أنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة مما يؤدي لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التي ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في مجال سامح حسين نفسه ولكنه ناجح عملياً.

ويسعى سامح حسين الذي يجسد دور "إبراهيم" ويعمل بمجال الإعلانات، لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.

فيلم "عيش حياتك" من بطولة سامح حسين و​ساندي​ و​إداورد​ و​سامية الطرابلسي​ والفنان ​محمد نور​ و​ياسر الطوبجي​ و​أحمد التهامي​ و​إبراهيم فرح​ و​مها أبو عوف​ و​حامد الشراب​ والطفل "آدم"، وهو من تأليف ​وسام حامد​ في أول تجربة له في عالم السينما ومن إخراج تامر بسيوني.

وكان لموقع "الفن" لقاء مع الأبطال ليحكوا لنا عن كواليس الفيلم والشخصيات التي يجسدونها داخل العمل.

سامح حسين

يناقش الفيلم قضية هامة في المجتمع، وهي كيفية تخطي الأزمات التي يتعرض لها أي شخص في حياته عن طريق التجربة أكثر من مرة حتى يصل لمراده وهدفه المطلوب، حسبما أوضح سامح حسين في تصريحاته لموقع" الفن"، موضحاً أنه يجسد ضمن أحداث العمل شخصية إبراهيم "كريتف إعلانات"، ويعيش قصة حب رومانسية مع الفنانة "ساندي"، ويتعرض لعدد من المواقف الصعبة مع إدوارد، وتحاول الممثلة مها أبو عوف التي تجسد شخصية "ألفت" الوقوف بجانبه، خاصة أنها تشغل منصب مديرة الشركة التي يعمل بها.

وأكد "سامح" أن الفيلم يدعو للتفاؤل والتغلب على الفشل ويمنح طاقة إيجابية للمشاهدين لذلك تحمس للمشاركة به، مشيراً إلى أنّ العمل تطلب منه السفر لأكثر من مكان خارج القاهرة، مثل الأقصر وسانت كاترين، لافتاً إلى أن الشخصية والعمل جديدان عليه ومختلفان عما قدمه قبل ذلك.

وقال سامح أن ساندي شخصية كوميدية جداً وتتفق مع كل من حولها بطبيعتها، لذلك كانت كواليس العمل مليئة بالمرح والكوميديا، وأكد على أنها فنانة متمكنة أمام الكاميرا، ولديها طاقة تمثيلية كبيرة.

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ويتعاون "سامح" مع المخرج تامر بسيوني، بعد تواجدهما سوياً في فيلم "جيران السعد 2014" وقال إنه مخرج عظيم ومتمكن من أدواته ويعرف جيداً ماذا يقدم للجمهور وكيف سيطرح لهم القصة لذلك هو يحب العمل معه.

وبرر سبب إبتعاده عن الدراما خلال الفترة الماضية بأنه ظلم السينما وكان يجب أن يعود إليها ويعطيها حقها، مشيراً الى أنه قدم أعمالاً درامية أكثر من الافلام، على مدى 8 سنوات متتالية، لذلك كان عليه أن يعود للسينما لأنها من تعيش حسبما قال.

ساندي

قالت ساندي في تصريحاتها لموقع "الفن" إنها تجسّد شخصية مصورة فوتوغرافية تعمل في إحدى شركات الدعاية والإعلان التي يعمل فيها بطل العمل الفنان سامح حسين، وتتمع بقدر كبير من التفاؤل والتلقائية والجرأة في تصرفاتها، ولفتت أن الفيلم مهم ويوجه رسالة وطاقة إيجابية للجمهور، وتمنت أن يصل ما قدموه داخل العمل لكل من سيشاهده، مشيرة بأن العمل كان تجربة مختلفة وجديدة عليها في عالم التمثيل الذي قررت أن تتواجد به إلى جانب الغناء.

وأضافت أن الفيلم يُظهر مصر للعالم سواء الوطن العربي أو الدول الأوروبية بشكل مختلف، ويروّج للسياحة بشكل كبير لأنه تم تصوير عدد كبير من مشاهد الفيلم في المناطق السياحية بمصر منها سانت كاترين وجبل موسى وسيوة والأقصر وأسوان ودهب.

وتقدم "ساندي" من خلال الفيلم أغنيتين، الأولى بعنوان "دي ماتتسبش" وهي من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي إسلام زكي، والثانية تحمل اسم "قلبين" من كلمات محمد القياتي، وألحان حمزة وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

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