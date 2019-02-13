خاص بالفيديو- طوني عيسى يكشف للفن تعاطيه الحشيشة وسرّ عدم زواجه

ميرنا وليد - بيروت - خصّنا الممثل اللبناني ​طوني عيسى​ بالكثير من التصريحات الحصرية التي تتعلق بحياته الخاصة والمهنية وذلك ضمن لقائنا به أثناء حفل إطلاق فيلمه الجديد " شرّعوا الحشيشة " الذي يشاركه بطولته عدد من الممثلين بينهم ​ختام اللحام​، ​ريتا حرب​، ​جويل الفرن​، ​فادي إندراوس​، ​عدنان ديراني​، ​أغوب دو جرجيان​، ​غدي بشارة​ وهو من كتابة ​داليا الحداد​ وإخراج ​رندلى قديح​.

فما هو السرّ الذي كشفه لنا عن عدم زواجه إلى اليوم؟ وما هي تفاصيل أغنيته الجديدة؟ وهل سيخوض تجربة تقديم البرامج مجدداً؟ وماذا عن تجربة تعاطيه الحشيشة في السابق؟ وغيرها من الأسئلة تجدون الأجوبة عليها في هذا الفيديو.