ميرنا وليد - بيروت - خصّنا الممثل اللبناني طوني عيسى بالكثير من التصريحات الحصرية التي تتعلق بحياته الخاصة والمهنية وذلك ضمن لقائنا به أثناء حفل إطلاق فيلمه الجديد " شرّعوا الحشيشة " الذي يشاركه بطولته عدد من الممثلين بينهم ختام اللحام، ريتا حرب، جويل الفرن، فادي إندراوس، عدنان ديراني، أغوب دو جرجيان، غدي بشارة وهو من كتابة داليا الحداد وإخراج رندلى قديح.
فما هو السرّ الذي كشفه لنا عن عدم زواجه إلى اليوم؟ وما هي تفاصيل أغنيته الجديدة؟ وهل سيخوض تجربة تقديم البرامج مجدداً؟ وماذا عن تجربة تعاطيه الحشيشة في السابق؟ وغيرها من الأسئلة تجدون الأجوبة عليها في هذا الفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- طوني عيسى يكشف للفن تعاطيه الحشيشة وسرّ عدم زواجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.