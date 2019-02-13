الشيخ المنيع يحلل زواج المسيار ويثير الجدل لا علاقة له بالجبن أو الخوف

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 02:06 مساءً -

أثارت فتوى الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، حول زواج المسيار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما قال إنّ هذا الزّواج “صحيح إذا اشتمل على شروط وأركان الزواج، وعلى انتفاء موانعه”، بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم” عن صحيفة “عكاظ”.

واعتبر المنيع أن اللجوء إلى هذا الزواج أو الإعراض عنه “لا علاقة له بالجبن أو الخوف”، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية. وأكد على أن زواج المسيار “تصرف شخصي راجع للمتصرف نفسه”، موضحا أن أحكام الزواج كلها ثابتة في المسيار.

كذلك أشار المنيع إلى أن للمرأة الحق في أن تتنازل عن حقها في قسم أو نوم ليل أو نفقة أو غير ذلك، مشدّدًا على أن “لها الحق في العودة إليه وأنّ الزوج مخيّر بعد عودتها لحقها بين طلاقها أو إمساكها… لكن الزواج صحيح”. وأضاف: “ما يتعلق بأحكام الزواج كلها ثابتة في زواج المسيار، فإن مات ورثته، ولها الحق في مهرها، وعليها عدة الوفاة، وأولادهما من هذا الزواج شرعيون”.