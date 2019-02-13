شاهدوا أصالة عن زوجها: الأمور بيننا تصل الى الطلاق بسبب “هبلي وغيرتي”.. وتُحضر الـ “باستا”

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 02:06 مساءً -

افتتحت الفنانة أصالة الموسم الثاني من برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يعرض على قناة “دبي” ويقدّمه السعودي هشام الهويش.



ولدى سؤال أصالة عن سبب عدم غنائها حتى الآن من ألحان الفنانين كاظم الساهر وزياد الرحباني، قالت إنّها تحبّ الغناء للساهر، أمّا الرحباني فلا يستهويها إطلاقاً لا فنياً ولا شخصياً: “مش جوي ولا ذوقي”. وتابعت: “أحبّ الشخص المتكامل من وجهة نظري الذي فنه يشبه حواره بيشبه حياته وهو ليس كذلك”.

وأضافت: “أعتقد أنني أيضا لا استهويه “فقد علمت أنه لا يستهويني، وعندما علمت بذلك قلت سبحان الله، لقد حاولت أن أحبّ فنّه بكل الطرق ولم أستسغه، وعدم التقدير من الطرفين ميزة، فلو كنت أحبّه وأقدّر فنه وهو لا كنت “راح أزعل” ولكن عندما عرفت رأيه لم أحزن”.

أصالة ورداً على سؤال انه عندما يتقدم بها العمر وتضعف قدراتها الصوتية ماذا يمكن ان تفعل في الحياة، قالت إنها ستنشىء مزرعة وتربي الدجاج وبداخلها مطعم وتكون هي رئيسة الطهاة، مضيفة أنّها رغم ذلك ما زالت تعيش الحب مع زوجها طارق العريان حتى اليوم إلا انها تتشاجر معه وتصل الأمور بينهما للاتفاق على الطلاق بسبب “هبلي وغيرتي”، على حد تعبيرها.











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