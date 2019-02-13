كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 02:06 مساءً -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 11/2/2019، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، أوقفت إحدى دورياتها، في بلدة القريّة – صيدا، كلا من:

_ م. د.( مواليد عام 1987، سوري)

_ووالده م. د. (مواليد عام 1964، سوري)

وذلك لقيام الأول بإيهام جاره في السكن أن باستطاعته معالجة زوجة الأخير بواسطة السحر والشعوذة، بهدف ممارسة الجنس معها. إضافةً إلى إقدامه على تعنيف زوجته س. د. (مواليد عام 1988، سورية) وضربها وتهديدها بإيذاء أولادها، بسبب علمها بعلاقته مع الجارة. وقد ضُبط في منزله كيس يحتوي على زيوت وبخور تُستخدم في أعمال السحر.

وأوقف الثاني (أي والد م. د.) لقيامه بالتحرّش بحفيده القاصر (ر. د. عمره حوالي تسعة سنوات. وهو إبن الموقوف الأول).

سُلّما إلى مخفر حارة صيدا لإجراء المتضى القانوني بحقهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر رجل يمارس الجنس مع جارته موهماً زوجها بمعالجتها.. وآخر يتحرّش بحفيده! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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