شكرا لقرائتكم خبر عن 70 عملا تشكيليا نادرا في مهرجان أبوظبي.. تفاصيل والان مع التفاصيل

كشف مهرجان أبوظبي 2019، الأربعاءـ تفاصيل معرضه السنوي للفنون التشكيلية، الذي يقام هذا العام تحت عنوان "آفاق بعيدة" خلال شهري فبراير/شباط الجاري ومارس/آذار المقبل، وفقا للعين الإخبارية.

وقال بيان: "يقدم المعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تستعرض تاريخ رسم المناظر الطبيعية في أوروبا إلى جانب إحدى أهَمّ وأعرق المجموعات الخاصة في أوروبا والعالم وهي مجموعة المقتنيات الأميرية من لختنشتاين Liechtenstein, the Princely Collection".

ويتضمّن المعرض أكثر من 70 عملاً تغطي 400 عام من التشكيل، من القرن الـ15 حتى الـ19، لكبار الفنانين أمثال بيتر بول روبينز، جان بروجيل الأكبر، جوس دي مومبر، أليساندرو بونفيتشينو، جين موريتو، الموجودةُ أعمالهم في اللوفر باريس، برادو مدريد، متحف فيكتوريا وألبيرت في لندن، سميثسونيان واشنطن ومعهد الفنون في شيكاغو، متروبوليتان نيويورك وغيرها.

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ويستقبل المعرض جمهوره من 26 فبراير/شباط الجاري وحتى 25 مارس/آذار المقبل بمنارة السعديات في جزيرة السعديات بأبوظبي.

وتتضمن فعاليات المعرض التشكيلي"آفاق بعيدة"، برنامجاً تعليمياً حافلاً يقدم لجمهور المهرجان فرص المشاركة في الجلسات الحوارية وجولات الزوار، وورش العمل الإبداعية من وحي الأعمال الفنية المعروضة.

وأشار البيان إلى أن مهرجان أبوظبي نظم في إطار دعمه للتشكيليين الإماراتيين، برنامج إقامة فنية لـ5 فنانين إماراتيين من المنتسبين لمبادرة"رواق الفن الإماراتي" من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وهم: عائشة جمعة، حمدان بطي الشامسي، أسماء خوري، تقوى النقبي، ميثاء عبدالله، حيث أتاحت لهم الإقامة الدولية فرصة فريدة من نوعها لزيارة مؤسسات فنية وثقافية كبرى في فادوز، لختنشتاين، وفيينا بالنمسا تمكيناً لهم من تطوير معارفهم الفنية وتبادل خبراتهم ورؤاهم المختلفة والفريدة، وذلك تحت إشراف مستشارة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الأميرة إيرينا زو ساين-ويتجينشتاين-بيرليبورج، والفنانة التشكيلية عائشة جمعة.