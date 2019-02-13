محمد رمضان يبدأ تصوير “زلزال”، شاهدوا اطلالته في أول صورة

كشف النجم المصري محمد رمضان، عن الصورة الأولى له في كواليس تصوير مسلسله الجديد “زلزال” وذلك على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام، حيث ظهر في الصورة هو يجلس على الأرض بالجلابية ويمسك فى يده الشيشة.

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وعلّق “رمضان” على الصورة قائلاً: “من تصوير مسلسل زلزال رمضان 2019، ثقة في الله نجاح تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر وإنتاج تامر مرسي”.

كما نشرت نسرين أمين صورة مع محمد رمضان من كواليس التصوير.

مسلسل “زلزال” سيعرض في شهر رمضان القادم، تأليق عبد الرحيم كمال ومن توقيع المخرج ابراهيم فخر، ومن بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، نسرين أمين، ماجد المصري، أحمد صيام، إنتاج سينرجي.