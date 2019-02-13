إليسا تضم صوتها إلى ليدي غاغا وميشيل أوباما.. وتؤكد: "الطبيب النفسي مش للمجانين"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت النجمة اللبنانية إليسا على أهمية عدم التردد في زيارة الطبيب النفسي والبوح بما يشعر به المرء وعدم الخجل من الاعتراف بأنه يمر بمرض نفسي وضرورة مشاركة الحالة النفسية مع الطبيب.

وفي هذا الصدد أعلنت إليسا ضم صوتها إلى السيدة الأولى للولايات المتحدة الأسبق ميشيل أوباما، وكذلك المغنية الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا لنشر الوعي عن الصحة النفسية، حيث ألقت غاغا في حفل توزيع جوائز Grammy 2019، خطابًا مؤثرا عن الصحة النفسية، قالت فيه: "أود أن أقول لكم أنا فخورة جدا بالمشاركة بفيلم عن الصحة النفسية، الأمر مهم جدا والكثير من النجوم يعانونه، ويجب علينا أن نهتم لبعضنا البعض، فإذا رأيتم أحدهم يعاني لا تتركوه.. وإذا كنت أنت تعاني إبحث عن الشجاعة داخلك وأخبر أحدهم"، وذلك في تواجد ميشيل أوباما التي فاجأت الجميع بحضورها.

وغردت إليسا عبر تويتر، قائلة: "الصحة النفسية ليست للمجانين متل ما قالوا لنا.. الطبيب النفسي مثل حكيم الأسنان لازم نزورو دوريا لنكون مرتاحين وبعاد عن الاكتئاب والانهيار. كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسية".

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وتابعت إليسا في تغريدة أخرى: "صاحب البيضة القياسية، ليدي غاغا، ميشيل أوباما... وغيرهم الكثير.. كلهم يقفون لسبب واحد: الوعي بالصحة العقلية. وأنا أيضا.. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أطلب ذلك".

وكانت ليدي غاغا شاركت تجاربها النفسية في كثير من اللقاءات ومعاناتها من الاكتئاب الذي أصابها إثر تعرضها للاغتصاب عندما كانت في الـ19 من عمرها، وكشفت في العام 2006، عن الآلام والاضطرابات التي خاضتها بعد تلك الصدمة.