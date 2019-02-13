كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 12:50 مساءً -

شاركت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ متابعيه منشورا أخفت فيه عمرها الحقيقي بطريقة فكاهية.

ونشرت أحلام على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة علقت عليها: “احتفل اليوم مع جمهوري بيوم ميلادي الـ ٢٤ سنه كل عام وانتم حبايبي كل عام وانتوا معاي كل عام وانتوا بالف خير ودعمي واستمراريتي بعد الله تعالى وشكراً على محبتكم واللي يحب يوحد هالصوره اللي وصلتني من واحد من جمهوري يحطها على بروفايله وشاركوني”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أحلام تحتفل بعيد ميلادها مع محبيها.. ماذا كشفت عن عمرها؟‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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