والد ميرهان حسين يكشف تفاصيل عن سجن ابنته.. لماذا منع من زيارتها؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 12:50 مساءً -

في أول تصريح له حول قضية سجن ابنته، كشف المهندس حسين بسيوني والد الفنانة ​ميرهان حسين​ أنه لم يتمكن من رؤيتها طوال فترة حبسها.

واشار بسيوني الى ان السبب وراء عدم تمكنه من رؤية إبنته قانوني، حيث أن القانون المصري يمنع الزيارات إذا لم تكن تتجاوز فترة العقوبة الشهر، مؤكداً أن عقوبة ميرهان حسين هي السجن لمدة أسبوعين لذا لم يتمكن من مقابلتها خلال فترة سجنها.

وعن نشاطها الفني اشار بسيوني الى ان ابنته ستواصل نشاطها الفني بشكل عادي خلال الفترة المقبلة.

يذكر انه تم الافراج عن ميرهان حسين أمس بعد انتهاء مدة سجنها.