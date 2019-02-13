شاهدوا.. مريم حسين تتعرض للانتقادات بسبب رقصها الجريء في عيد ميلاد إبنتها الوحيدة‎

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 12:50 مساءً -

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة المغربية ​مريم حسين​ ترقص بطريقة جريئة في عيد ميلاد إبنتها الوحيدة الأميرة.

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وبدت حسين في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية “بدنا نولع الجو” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم ثم رقصت من جديد على أنغام أغنيات الشيلة بالإضافة لبعض الأغنيات العراقية.

وفيما إنتقد البعض طريقة رقصها، أشار البعض الآخر إلى إستغرابه من أجواء الإحتفال التي لا تبدو متناسبة مع الأطفال.

ومن ناحية أخرى كان العديد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا مقطع فيديو من حفل زفاف عارض الأزياء فيصل الفيصل زوج مريم حسين على شابة لم يتم الكشف عن هويتها.