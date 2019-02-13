شكرا لقرائتكم خبر عن النائب المصري العام يأمر بحجب المواقع الإباحية بعد قضية خالد يوسف والان مع التفاصيل

كلَّف النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أيَّ صور، أو مواد مسجلة، أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.

وقالت النيابة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019، والتي تُعرف بـ“فيديوهات خالد يوسف”.

وطلبت النيابة من وزارة الاتصالات إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار سالف الذكر.

وكانت النيابة قد بدأت التحقيق بتداول مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وبعض المواقع الإعلامية خلال الأيام الماضية، فيديو إباحيًا يجمع الفنانتين المصريتين منى فاروق، وشيما الحاج، مع أحد الأشخاص قِيل إنه المخرج المصري المعروف خالد يوسف.

وجددت النيابة المصرية حبس منى فاروق، وشيما الحاج، الأحد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في قضية "الفيديوهات الإباحية"..وفق "إرم نيوز".

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وكانت قد وصلت سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان إلى مقر نيابة مدينة نصر، للنظر في تجديد حبسها، في اتهامها بالظهور في فيديو جنسي مع المخرج الشهير خالد يوسف، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ”فيديوهات خالد يوسف“.

وظهرت منى الغضبان متخفية في ملابس طويلة مع غطاء للشعر، في محاولة لإخفاء وجهها عن كاميرات وسائل الإعلام هربًا من تصويرها.

كما لم يظهر أمام مقر النيابة أي شخص من أسرتها أو أصدقائها لمساندتها في محنتها التي تمر بها.

وانضمت منى الغضبان لقائمة المتهمات في قضية ”فيديوهات خالد يوسف“، بعد ظهور فيديو جنسي لها مع المخرج الشهير خالد يوسف، وادعائها في أقوالها أمام النيابة أنها زوجته ”عرفيًا“.

وبدأت القضية بتداول فيديوهات جنسية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، مع المخرج خالد يوسف، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم تسريب فيديو جديد له مع منى الغضبان، ويتحول الأمر برمته إلى جهات التحقيق.