بالفيديو .. هيفاء تساند المثليين .. وهذا خط انتاج ماركتها " Beau Voyou"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بالفيديو .. "هيفاء" تطلق Beau Voyou .. وهجوم عليها لمساندتها المثليين

أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ماركة الأزياء الخاصة بها والتي أعلنت عنها رسميًا منذ أيام عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وافتتحت هيفاء وهبي المتجر الإلكتروني الخاص بأزيائها Beau Voyou بجلسة تصوير خاصة بجاكيت من الجلد الأسود مزين بمجموعة من الألوان، تتناسب مع ذوق النساء والرجال، وتطرقت إلى المساواة بين الناس فقالت: "ليس هناك من شيء عشوائي، لكل شيء زمانه، ولكل شيء وقته أقله في عالمي".

وعلى جانب متصل قام العديد من رواد مواقع الاجتماعى بمهاجمة ماركة هيفاء وهبى لميولها لمساندة المثليين على حد تعبيرهم، واستخدامها الوان علم المثليين الذى يضم العديد من الالوان على العديد منم الأزياء التى طرحتها بخط الانتاج الخاص بها ، بالاضافةالى بعض ازياء الفنانة والتى ظهرت بها بجلسة تصويرخاصة اثناء افتتاح موقعها الأونلاين اعتمدت على الوان قوس قزح الذى يتخذه المثليين كشعار لهم ولأنشطتهم.

ويمكنكم الدخول لموقعها Beau Voyou اون لأين من هنا