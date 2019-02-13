متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بالفيديو .. بمناسبة عيد الحب .. نانسى عجرم تطرح كليب "الحب زى الوتر"

طرحت المطربة نانسى عجرم فيديو كليب لأغنيتها "الحب زى الوتر" وذلك عبر القناة الخاصة بها على موقع "يوتيوب" وذلك تزامنا مع قرب عيد الحب الموافق 14 فبراى الحالى.

كما قامت بنشرها على مواقعها الرسمية بالفيس وتويتر وقد حقق الكليب مشاهدات ضخمة وعبر الجمهور عن فرحتهم ومساندتهم لنجمتهم المحبوبة والموهوبة.

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أغنية "الحب زى الوتر" طرحتها الفنانة نانسى عجرم، فى مارس 2017، ضمن ألبومها "حاسة بيك"، قبل أن تقرر تحويلها لفيديو كليب، والأغنية باللهجة المصرى وهى من كلمات: محمد رفاعى، وألحان، وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية "الحب زى الوتر، تعزف عليه ألحان، وتلف بيه العالم، من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العجب، تسمع أصول الطرب، من قلب حب وطب وداب وغناه فى كل مكان" .

الجدير بالذكر ان نانسي كانت قد وضعت مولودتها الجديدة مؤخراً ورحبت بها على طريقتها بإصدار أغنية خاصة لها، بكلمات مؤثرة، ولاقت رواجا واسعا بين الجمهور.