زوجةُ أسطورة مانشستر يونايتد واين روني تنذره.. إمّا الانضباط أو الانفصال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالبت كولين روني زوجها، أسطورة منتخب إنجلترا، ومانشستر يونايتد السّابق، واين روني، بضرورة التخلّص من عادة السّكّر، التي تفقده توازنه، وإلا فليعتبر أنّ زواجهما قد انتهى!

وكشفتْ بهذا الخصوص، صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن أنّ كولين تعيش بالفعل حالة من الغضب، نتيجة لعدم اعتذاره بعد واقعة سكره حتى الساعة ال 2:30 صباحًا، مع نادلة في إحدى الحانات، ولعدم إبدائه أيّ مشاعر ندم على الإطلاق جراء فعلته هذه.

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وأفصحتْ مصادر مقرّبة من الزّوجين، إلى أنّ الأجواء بينهما متوترة، ويعيشان حالة من التّعاسة، أكثر من أيّ وقت مضى، وأنّ زواجهما يمرّ بأزمة حقيقية، بعدما بدر مؤخرًا، من روني.

وقال مصدر مقرّب منهما :"كولين وعائلتها، أعلنوا بوضوح، أنّه ما لم يتخلّص روني من عادة شرب المواد المُسكرة، فسيسدل الستار على زواجهما، خاصّة، وأنّ تصرّفات روني بدأت تخرج عن السيطرة. وعلى ما يبدو، أنّ الموضوع لن يمرّ مرور الكرام هذه المرّة، خاصّة، وأنّه يرفض حتى الاعتذار، أو الاعتراف بأنّه ارتكب ثمّة شيء خطأ".