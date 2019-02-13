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جاستين بيبر يُعاني من الاكتئاب.. هل ندم على زواجه من هايلي بولدوين؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في آخر التّقارير الصّادرة عن مجلّة "بيبول"، صرّح أكثر من مصدر مُقرّب، أنّ النجم العالميّ "جاستين بيبر"، 24 عامًا، يُعاني حاليًّا من الاكتئاب، وأكّدوا، بأنّه يشعر بالتّعب والهُبوط، فهو يَمُر حاليّاً بمرحلة من المُعاناة.

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ولأنّ الجماهير ستربط دخول جاستين في مرحلة اكتئاب، بزواجه الحديث من عارضة الأزياء العالمية، "هايلي بولدوين"، سارعتْ المصادر بإضافة بعض التّفاصيل في تصريحاتهم، أفادتْ، بأنّ دخول جاستين مرحلة اكتئاب، لا صِلةَ لها بزواجه من هايلي.

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فجاء في التصريحات: "لا علاقة للأمر بهايلي، فهو سعيدٌ للغاية بزواجه منها، وكُل ما في الموضوع أنّه يُعاني من بعض الاضطرابات النّفسية، وهو مُحاطُ حاليّا بالمُساعدة، ويتلقّى العلاج المطلوب، ويبدو أنّه واثق من تحسّن وضعه الصحيّ قريبًا".

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يُشارُ، إلى أنّ آخر ظهورات جاستين بيبر العلنية، كانت يوم الاثنين الماضي في لوس أنجلوس، قُرابة كنيسة هيلسونغ، عندما كان برفقته القسّ الذي يعمل فيها، حيث كانا يتنزّهان في الشّارع، والقسّ يمسك بكتف جاستين، بينما كانا مُنغمسين في الحديث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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