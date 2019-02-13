ماغي فرح: تُوفيتْ أمّي بسبب الخادمات.. وأرفضُ الظّهور بدون مكياج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّتْ عالمة الفلك اللبنانية، ماغي فرح، ضيفة على برنامج تحت السيطرة، والذي تقدمه الفنانة أروى. وكان من الطبيعي أنْ يكون الحوار بمجمله عن الأبراج، وكشفتْ فرح، أنّ هناك أبراجًا لا يمكن أنْ تتفق أبدًا مثل العذراء والجوزاء، والميزان والسرطان، إلّا أنّ هناك العديد من الاستثناءات.

وخلال الحلقة، عرضت أروى فيديو، خلال مداخلة هاتفية للفنانة نجوى كرم، على أحد البرامج، التي تواجدتْ فيه ماغي فرح عام 2011، وقالت كرم، خلال مداختلها وقتها، إنّ فرح توقّعتْ أنْ تكون سنة 2011 سنة جيدة لبرج الحوت، وهو الأمر الذي لم يكن صحيحًا، لتردّ فرح، إنّ كلّ سنوات نجوى كرم جيدة، وأضافتْ، بأنّ عام 2019 سيكون جيدًا، لكل مواليد برج الحوت.

وتحدّثتْ فرح، عن تجربتها السّيئة مع الخادمات، واللواتي كُنّ يضعن لها بعض الأدوية، في الطعام والشراب، لتبقى فرح نائمة طوال الوقت، حتى يستطيعوا الخروج من المنزل.

وأضافتْ، إنّ والدتها تُوفيت بسبب الأدوية، التي كانوا يضعونها بالطعام والشراب، وقالت، إنّها قامت بالتّراجع عن الشكوى ضدهنّ، قبل إصدار الحكم، والذي قد يصل إلى 20 عامًا، وذلك لأنّ لهنّ عائلات وأبناء، إلّا أنّها طالبت بتسفريهنّ، وطالبتْ جميع الامّهات، والعائلات بالانتباه، وأخذ الحيطة، والحذر من الخادمات.

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وعند عرض صورة الفنانة اللبنانية، مايا دياب الأخيرة، بدون مكياج، لم تتمكّن فرح من التّعرّف عليها في البداية، وردّتْ قائلة: "مين هاي"، وأضافتْ، أنّ لديها مشكلة في حفظ الوجوه، لهذا لم تعرفها، وعن رأيها في هذه الخطوة، التي قامت فيها دياب، أكّدتْ فرح، أنها تخرج أحيانًا بلا مكياج، لكنّها ترفض الظهور في التلفزيون، أو إعلاميًا بدون مكياج.

يُشار، إلى أنّ ماغي فرح تعتبر واحدة من أشهر عالمات الفلك، في الوطن العربي، ولها كتب كثيرة عن الأبراج والتّوقّعات.