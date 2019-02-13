نيكول سابا: لم أرفض العمل مع عادل إمام

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ما تردد عن رفضها العمل مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسله الجديد "فلانتينو" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وردت بذلك على اخبار ترشيحها ورفضها للعمل ببيان نشرته عبر حسابتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، مطالبة بالتأكد من صحة الأخبار الخاصة بها قبل نشرها سواء منها مباشرة أو من إدارة أعمالها.

وكتبت موضحة" "فوجئت بانتشار خبر فني على جميع المواقع العربية عن اتفاقي على مسلسل الأستاذ الزعيم عادل إمام "فالنتينو"، كما فوجئت اليوم أيضًأ بانتشار خبر آخر عن استبدالي بممثلة أخرى، بسبب مطالبتي بالاطلاع على سيناريو المسلسل كاملاً، لذلك أحب أن أوضح أنه لم يعرض ولم يتفاوض معي أحد من طاقم عمل المسلسل ولا من طرف شركة الإنتاج لا سابقًا ولا اليوم، وكل ما نشر في الصحافة عن ترشيحي للعمل لم أسمع عنه سوى من الصحافة".

وأضافت: "لذلك فأنا أعلن أنه لم يتم استبدالي من الأساس ولم يفاوضني أي من أطراف الجهة الإنتاجية وبالتالي لم يعرض علي أساسا أي ورق لكي أطلب الاطلاع عليه كاملا، خاصة أنه عندما يعرض على عمل أما الأستاذ عادل إمام، فلن أطلب الاطلاع على سيناريو فهو أستاذي ومعلمي ومن فتح لي أبواب مصر العزيزة، فأنا أدين له بالكثير".

واختتمت تعليقها كاتبة: "لذلك أتمنى من الاخوة الصحفيين التأكد مني شخصيًا أو من إدارة أعمالي فيما يخص أي أخبار فنية أو قبل نشرها، أشكركم وأتمنى كل التوفيق لأستاذي عادل إمام ولكل المشاركين بالعمل وأيضًا للشركة المنتجة".

