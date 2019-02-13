أنغام تطرح أولى أغنيات ألبومها الجديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أطلقت الفنانة أنغام أولى أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه قريباً عبر شركة روتانا بعدما استغرقت نحو عامين لتحضيره. واختارت منه أغنية "ياريتك فاهمني" من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور.

وتواجدت الأغنية الجديدة على تطبيق "ديزر" الذي تعاونت معه روتانا مؤخراً لطرح إصداراتها الفنية ليكون بديلاً عن الطرح على YouTube أو على أي منصات إذاعية أخرى.

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