فرقة "أوتوستراد" تغنى فى الشيخ زايد الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفرقة الأردنية أوتوستراد لمفاجأة جمهور المزيكا البديلة المصرى بأجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة بعد غياب، فى الشيخ زايد وذلك فى العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء. Advertisements وتعد أوتوستراد إحدى أعرق التجارب الغنائية فى الأردن وأكثرها جماهيرية، ويمتد مشوارها الموسيقى لأكثر من ستة سنوات منذ انطلاق رحلتها فى مجال المزيكا، نتاجها أربعة ألبومات موسيقية، "فى أوتوستراد" و"أوتوستراد" و"نيروجين"، ومشروعها الموسيقى الأخير "تراثى التوسع إلى الداخل"، وألبومها الجديد "أنالوج"، ومن أشهر أغانيها "أنا بكرة معطل" و"ماشى بسرعة ألف" و"مرسال"، كما احتفلت مؤخرًا بإطلاق أول كليباتها "نازل ع الجيم".

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