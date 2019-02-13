شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف الأشياء التى ندمت عليها وعلاقتها بالمنبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة الكبيرة أصالة، على مشاركة جمهورها بكل ما هو جديد فى حياتها الفنية والشخصية على حد سواء، كما تحرص على الكشف عن جزء من أفكارها وجزء من روتين يومها وقراراتها.

واعترفت الفنانة أصالة أنها تشعر بالندم، على إعطاء أشخاص أهمية أكثر مما يستحقوا، فغردت :"وبما إنّي مو نايمة كفاية وكنترول التحفّظ بأقلّ مستوياته عندى... بدّي أعترف إنّي ندمت كتير على إعطاء بعض الأشخاص أهميّة على صفحاتي أكتر بكتير ممّا بيستحقّوا".



أصالة

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وكشفت أصالة عن أنها لا تعتمد على المنبه فى استيقاظها، وأنها تستيقظ دائما بدون، فغردت : بحياتى ماصحيت على المنبّه !حتّى لو نمت ساعتين، دائماً بسبقه مو غريبة".