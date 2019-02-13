شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بروفات مكثفة لوحيد ممدوح لحفل عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار 3 أيام متتالية أجرى عازف الجيتار وحيد ممدوح بروفات متواصلة مع الفرقة الموسيقية بقيادة د.محمد الموجى، حيث يشارك بفاصل موسيقى فى احتفالية دار الأوبرا المصرية بعيد الحب مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير على المسرح الكبير بمشاركة كل من الفنان أحمد عفت ورضوى سعيد.

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ويقدم وحيد خلال الحفل رؤية موسيقية جديدة لأغنية الموسيقار الراحل كمال الطويل "هى دى هى" التى غناها العندليب الأسمر وهى من كلمات مرسى جميل عزيز، ومن لبنان سيقدم واحدًا من أشهر الألحان التى قدمها إلياس الرحبانى وكتب كلماتها، وتغنت بها جارة القمر فيروز، وتعد هذه المرة الأولى التى يشارك فيها وحيد فى حفلة عيد الحب التى تنظمها دار الأوبرا المصرية.

وعلى جانب آخر أطلق رؤيته الموسيقية لأغنية الفنان صابر الرباعى "أتحدى العالم" التى صدرت عام 2004، ولحنها الموسيقار خالد البكرى ووزعها فهد وكلمات عاصم حسين، بمناسبة عيد الحب، وكان أطلق من فترة رؤية بالجيتار لأغنية من كلمات والحان الفنان مروان خورى "قصر الشوق" وحققت نسبة كبيرة من الاستماع وصلت إلى 5000 إعجاب فى أقل من شهر .