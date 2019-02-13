شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تطلق "عشيرى" وأغانى "الجلسة الغنائية 2019" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة ديانا حداد مجموعة أعمال غنائية تم تسجيلها من حفلاتها ومشاركاتها الغنائية، قامت بتسجيلها على شكل جلسة غنائية، طرحت منها أغنية "عشيرى" من اللون الغنائى الإماراتى، وهى أغنية قديمة كتبها ولحنها سعيد الدوبى، عبر قناتها الرسمية فى موقع "اليوتيوب" وجميع الإذاعات الخليجية والعربية.

وكانت ديانا حداد قد أطلقت أغنية "فديت عيونك وطاريك" من أغانى "جلسة غنائية 2019"، وهى من كلمات الشاعر على الخوار وألحان الفنان وليد الشامى، وستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح باقى الأغنيات حسب برنامجها الذى أعدته لذلك، إلى جانب مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة التى باتت فى مراحلها الأخيرة من الإعداد والمكس والماسترنج.