شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطلب من متابعيها زيارة الطبيب النفسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية الكبيرة إليسا، رسالة لجمهورها، فيما يتعلق بالصحة النفسية، قائلة :"الصحة النفسية منا للمجانين متل ما قالولنا". وشجعت الفنانة إليسا متابعيها على اعتياد زيارة الطبيب النفسى، وغردت :"الصحة النفسية منا للمجانين متل ما قالولنا، الطبيب النفسى متل حكيم الأسنان لازم نزورو دوريا لنكون مرتاحين وبعاد عن الاكتئاب والانهيار، كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسية". Advertisements

الفنانة اللبنانية اليسا وأكدت إليسا أن المغنية العالمية ليدى جاجا، وميشيل أوباما، والعديدون، يقفون لسبب واحد، وهو التوعية بالسلامة النفسية والعقلية، مضيفة :"وأنا كذلك، إذ احتجت مساعدة يجب أن تطلبها".

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