أحمد عزمي أحدث المنضمين لـ"الملك لير" أمام "الفخراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يستعد الفنان أحمد عزمي للمشاركة في بطولة مسرحية "الملك لير"، التي من المقرر افتتاحها على خشبة مسرح كايرو شو في التجمع الخامس قريبًا، وتعاقد عزمي مساء أمس الثلاثاء مع المنتج مجدي الهواري ليصبح أحدث المنضمين للعرض.
وأعرب عزمي عن سعادته بالمشاركة في رائعة شكسبير "الملك لير" أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم، منهم "فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس، محمد فراج، أيمن الشيوي، ناصر سيف، ويخرجها تامركرم .
جدير بالذكر أن عزمي سبق وتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخراني في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، ومسلسل "يتربى في عزو" .
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