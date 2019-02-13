إدوارد يحتفل بعيد ميلاد زوجته وبـ"الفلانتين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شارك الفنان إدوارد جمهوره بصورة تجمعه بزوجته فيفيان سامي، لتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها وعيد الحب، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر إدوارد، صورة رومانسية له مع زوجته، معلقًا "وفي البرد القارص ده بقول لزوجتي حبيبتي عقبال مليون سنة كل سنة وانتي طيبة وهابي فلانتين في نفس ذات الوقت".
يُذكر أن إدوارد يشارك السباق الدرامي لرمضان المُقبل من خلال مسلسل "حكايتي"، من بطولة ياسمين صبري ومها أبو عوف وأحمد حلاوة ووفاء عامر وإسلام جمال، من إخراج أحمد سمير فرج.
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