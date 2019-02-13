محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تتنافس 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: "نادي الرجال السري"، "122"، "عمر خريستو"، "البدلة"، "الضيف"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا"، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أمس الثلاثاء 12 فبراير، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت 685 ألفًا و941 جنيهًا. وكشف الدفراوي في الصفحات التالية نصيب كل فيلم..

كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الثلاثاء.. "نادي الرجال السري" أقل من نصف مليون و"122" بالمركز الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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