بالفيديو- أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل علاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أحيا الفنان أحمد السقا، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، ذكرى رحيل صديقه الفنان علاء ولي الدين. ونشر فيديو من مسرحية "ألابندا" وكتب: "الله يرحمك يا علاء دايما فاكرك كل لحظة ربنا يرحمك ويسامحنا جميعا". الفنان علاء ولي الدين رحل عن عالمنا في 11 فبراير 2003، عن عمر يناهز 39 عامًا، بعدما قدم خلال مشواره الفني القصير مجموعة من الأعمال أبرزها "الناظر"، "عبود على الحدود"، "الإرهاب والكباب"، "ابن عز".

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