باسل الزارو ينضم لأبطال "الحرملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد الفنان باسل الزارو على المشاركة في المسلسل التاريخي "الحرملك"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، ليصبح أحدث المنضمين لكوكبة من نجوم الوطن العربي، إذ يضم 60 ممثلًا، ويتم تصويره في عدد من الأماكن منها أبوظبي وبيروت وتركيا.

الزارو يتحدث خلال العمل ثلاثة لغات هى العربية والإنجليزية والروسية.

"الحرملك" تأليف سليمان عبدالعزيز، إخراج تامر إسحاق، بطولة درة وجمال سليمان وباسل خياط وسلافة معمار وباسم ياخور وسامر المصري.

وتدور أحداث المسلسل بين عامي 1513 و1516 في إطار ملحمة تاريخية تحكي تاريخ احتلال الدولة العثمانية لمصر وسوريا، ووصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وقوة النساء في هذا العصر.

يُذكر أن "باسل الزارو" شارك في العديد من الأعمال الدرامية، كان أبرزها مسلسل "لعبة الموت" 2013، ومسلسل "الإخوة" 2014، ومسلسل "فوق مستوي الشبهات" 2016، و"هذا المساء" 2017.