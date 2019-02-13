ماذا قالت ليلى علوي عن "علاء ولي الدين" في ذكرى رحيله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة ليلى علوي، على تذكر الفنان علاء ولي الدين في ذكرى رحيله الخامسة عشر هذا العام، عبر نشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" من فيلم "حلق حوش" والذي جمعهما عام 1997.

وعلقت على المقطع قائلة " علاء ولي الدين الله يرحمه، عرفته سنة 1984 في مسلسل "زهرة والمجهول" إخراج أستاذ نور الدمرداش، وكان متفائل بيه جداً واحنا اتصاحبنا على بعض وقتها وكان بيروح معايا في عربيتي واتقابلنا بعدها في كذا فيلم، طبعاً في "يا مهلبية" كان بيضحكنا كلنا وفي "حلق حوش" وفي المسرح".

وأستكملت "كانت أيام جميلة وكنا عاملين يوم في الأسبوع ناخد مركب في النيل، ونضحك وناكل مع بعض وكان مسميني وقت الشغل أبلة الناظرة.. كنت بحبه أوي وكان محبوب جداً من زمايله عشان ربنا بيحبه، كان شخصية طيبة، تلقائي دمه خفيف، كريم، وبار جداً بأهله ووفي لصحابه، وكان بيحب الشغل وعنده كتير أوي".

يذكر أن علاء ولي الدين رحل عن عالمنا يوم 11 فبراير عام 2003 بسبب مضاعفات مرض السكر.