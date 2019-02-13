شاهدوا سبب غياب بيرين سات عن حفل زفاف هازال كايا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

على الرغم من مشاركة العديد من نجوم تركيا للممثلة التركية ​هازال كايا​ فرحتها يوم زفافها إلا أنه كان واضحاً غياب زميلتها الممثلة التركية ​بيرين سات​ مع الإشارة إلى أنهما قدما معاً واحداً من أهم المسلسلات “العشق الممنوع”.

وبحسب بحسب موقع “gecce” فإن هازال لم توجّه دعوة لبيرين سات لحضور الزفاف، وأنّ الأخيرة أيضاً عندما تزوجت عام 2014 لم توجّه لهازال دعوة لحضور زفافها.

وأضاف الموقع أن العلاقة بين هازال كايا وبيرين سات لم تكن جيدة أثناء تصوير مسلسل “العشق الممنوع”، وأنهما بعد انتهاء المسلسل لم تلتقيا او تتواصلا أبداً.