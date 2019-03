شاهدوا ممثلة مصرية تفقد قدرتها على التحرك.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

في خطوة لافتة، قامت الممثلة ​مي الغيطي​ بالمشاركة في حملة تنظيف نهر النيل من النفايات، وخلال مشاركتها في الحملة لم تستطع التحرك من كثافة طمي النيل، فقام أحد الأشخاص بمساعدتها.

واصدرت وزارة البيئة في مصر بيان قالت فيه انه أزيل ما بين ثلاثة وأربعة أطنان من النفايات من نهر النيل يوم السبت.

وجمع المشاركون أكياسا بلاستيكية وزجاجات وملابس قديمة من النهر وسيتم فرزها بعد ذلك واعادة تدويرها.

الجدير ذكره ان مي الغيطي هي شقيقة الفنانة ميار الغيطي وابنة الإعلامي محمد الغيطي.

A volunteer collects waste and plastic as part of a campaign to clean up the Nile River sponsored by Egypt’s environment ministry in cooperation with VeryNile and Greenish, in Cairo, Egypt February 10, 2019. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh