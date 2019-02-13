ستيفاني صليبا في اوّل ظهور لها بعد وفاة والدها.. شاهدوا ما الذي قالته!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

تتابع الممثلة اللبنانية ​ستيفاني صليبا​ تصوير مسلسلها “​دقيقة صمت​”، المقرر عرضه في موسم المقبل، وذلك بعد وفاة والدها مؤخرا.



ونشرت ستيفاني عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمعها بالممثل السوري ​عابد فهد​ من كواليس العمل، وعلقت عليه قائلة: “دقيقة صمت لروح بابا لأن الحياة بتكمّل، وكل شي بيبقى بالقلب، كواليس مسلسل دقيقة صمت”.

الجدير ذكره ان “دقيقة صمت”، بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، و​كاريس بشار​، وغيرهم ومن تأليف السيناريست سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري.

