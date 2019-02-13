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كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 11:31 صباحاً -
تتابع الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا تصوير مسلسلها “دقيقة صمت”، المقرر عرضه في موسم المقبل، وذلك بعد وفاة والدها مؤخرا.
ونشرت ستيفاني عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمعها بالممثل السوري عابد فهد من كواليس العمل، وعلقت عليه قائلة: “دقيقة صمت لروح بابا لأن الحياة بتكمّل، وكل شي بيبقى بالقلب، كواليس مسلسل دقيقة صمت”.
الجدير ذكره ان “دقيقة صمت”، بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، وكاريس بشار، وغيرهم ومن تأليف السيناريست سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري.
كانت هذه تفاصيل خبر ستيفاني صليبا في اوّل ظهور لها بعد وفاة والدها.. شاهدوا ما الذي قالته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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