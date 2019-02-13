بعد فوزها بجائزة “جرامي”.. كاردي بي تغلق حسابها على إنستجرام

متابعة بتجــــــــــــرد: أغلقت المغنية الأمريكية كاردي بي، حسابها الشخصي عبر موقع “انستجرام”، وذلك بعد أن نشرت فيديو تدافع فيه عن نفسها عقب فوزها بجائزة “أفضل ألبوم راب” في حفل توزيع جوائز جرامي الـ61.

ونشرت كاردي بي، فيديو لها قبل إغلاق الحساب ردّت من خلاله على كل الذين هاجموها واعتبروا أنها لا تستحق هذه الجائزة، فقالت: “ظليت في الاستديو لثلاثة أشهر متواصلة، كنت أقضي 4 أيام في الاستديو دون العودة إلى المنزل ولا أنام في سريري من أجل الألبوم”.

الجدير ذكره أن كاردي بي، حصدت جائزة جرامي عن ألبومها Invasion of Privacy الذي طرح في نيسان/أبريل 2018 كأفضل ألبوم راب لتكون أول مغنية تحصد هذه الجائزة في تاريخ الجرامي.