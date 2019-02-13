مايلي سايرس تنوب عنه.. ليام هيمسورث يغيب عن العرض الأوّل لفيلمه الجديد

متابعة بتجــــــــــــــرد: حضرت المغنية الأمريكية مايلي سايرس بدلًا من زوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث، العرض الأوّل لفيلمه الجديد Isn’t it Romantic، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وظهرت مايلي سايرس خلال العرض الخاص الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بفستان من اللون الأحمر، أبرز أناقتها وجمالها.

وبررت مايلي سبب غياب ليام عن العرض في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” حيث أشارت إلى أن الأخير يعاني من وعكة صحية ويتماثل حاليًا للشفاء، وتابعت: “أشعر بالفخر لأنني أقوم بتمثيله هو وأعماله الفنية الرائعة”.

يذكر أن مايلي سايرس تزوجت من ليام هيمسورث في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي في حفل زفاف بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، بعد علاقة غرامية استمرت 10 سنوات.